ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Об этом стало известно в среду, 13 сентября, сообщается на сайте регулятора.

Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

Райффайзенбанк — структура одной из крупнейших австрийских банковских групп — ведет деятельность в РФ с 1996 года. Финансовое учреждение внесено в список системно значимых кредитных организаций России.

