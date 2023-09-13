    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.7eur101.56

    ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

    863
    4 комментария

    Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Об этом стало известно в среду, 13 сентября, сообщается на сайте регулятора.

    Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

    Райффайзенбанк — структура одной из крупнейших австрийских банковских групп — ведет деятельность в РФ с 1996 года. Финансовое учреждение внесено в список системно значимых кредитных организаций России.

    По теме

    ЦБ РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Kit.13 Сен 2023 в 18:17
    Логично.
    +0−0
    Гость13 Сен 2023 в 18:05
    Недобрая весть.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close