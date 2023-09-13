Младенец с синяками оказался в доме малютки после драки в парке на севере Петербурга

Драку мужчины и женщины с младенцем пытались разнять в парке 300-летия в Петербурге.



Полицию на Приморский проспект вызвали накануне около девяти вечера, сообщает паблик «Дорожный инспектор» 13 сентября.



Как стало известно «Фонтанке», к приезду наряда полиции 36-летний мужчина и 30-летняя женщина объединились против силовиков и пытались вовлечь в кулачный бой сотрудников МВД. Их задержали, малышку из рук матери передали сотруднице полиции. На ней, по предварительной информации, нашли синяки.



10-месячный ребенок был помещен в дом малютки Приморского района. На мать составлен протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

