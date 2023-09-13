Девятиклассника арестовали за покушение на убийство в школе Ростовской области

Суд не позволил вернуться за парту 15-летнему девятикласснику после нападения с ножом в школе хутора Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.



Как сообщает региональный Следственный комитет 13 сентября, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подростка под стражу. Ему вменяют покушение на убийство двух и более человек.

Поножовщина в школе случилась в начале второй учебной недели. Согласно материалам дела, девятиклассник с кухонным ножом и в маске — в телеграм-каналах писали, что Гая Фокса, — ранил двух сотрудниц учебного заведения и родственника ученицы, которые пытались его остановить.