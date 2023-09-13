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    Девятиклассника арестовали за покушение на убийство в школе Ростовской области

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    Суд не позволил вернуться за парту 15-летнему девятикласснику после нападения с ножом в школе хутора Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.

    Как сообщает региональный Следственный комитет 13 сентября, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подростка под стражу. Ему вменяют покушение на убийство двух и более человек.

    Поножовщина в школе случилась в начале второй учебной недели. Согласно материалам дела, девятиклассник с кухонным ножом и в маске — в телеграм-каналах писали, что Гая Фокса, — ранил двух сотрудниц учебного заведения и родственника ученицы, которые пытались его остановить.

    Сообщалось, что учительница и вахтёр получили лёгкие ранения, госпитализация потребовалась дедушке первоклассницы. По информации 161.RU, школьник ударил его ножом не менее шести раз.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что девятиклассника задержали очевидцы около восьми часов утра при попытке зайти в школу. По его данным, у подростка могут быть проблемы с психикой. Следствие считает, что на уроки юноша шёл с умыслом убить учителя.

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