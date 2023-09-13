Девятиклассника арестовали за покушение на убийство в школе Ростовской области

Суд не позволил вернуться за парту 15-летнему девятикласснику после нападения с ножом в школе хутора Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.
Как сообщает региональный Следственный комитет 13 сентября, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подростка под стражу. Ему вменяют покушение на убийство двух и более человек.
Поножовщина в школе случилась в начале второй учебной недели. Согласно материалам дела, девятиклассник с кухонным ножом и в маске — в телеграм-каналах писали, что Гая Фокса, — ранил двух сотрудниц учебного заведения и родственника ученицы, которые пытались его остановить.
Сообщалось, что учительница и вахтёр получили лёгкие ранения, госпитализация потребовалась дедушке первоклассницы. По информации 161.RU, школьник ударил его ножом не менее шести раз.