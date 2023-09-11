Девятиклассник в школе Ростовской области порезал учительницу, вахтера и пожилого мужчину

В результате нападения на школу хутора Красный Десант Неклиновского района пострадали трое человек. Ножевые ранения получили две сотрудницы учебного заведения и родственник одного из учеников, сообщает 11 сентября Следственный комитет Ростовской области.



Минувшим утром в школу пришел девятиклассник с ножом. Свое лицо 15-летний юноша скрывал под маской. В телеграм-каналах появилась информация, что это была маска Гая Фокса.



Как передает источник 161.RU в силовых структурах, один из задерживавших подростка взрослых — пожилой мужчина — получил не менее шести ножевых ранений. Его увезли на скорой, состояние медики оценивают как тяжелое. По информации Baza, это дедушка одной из первоклассниц. Учительница и вахтер, по данным портала, получили легкие ранения.

