В Ростовской области девятиклассник пришел в школу с ножом и порезал четырех человек

Вооруженный ножом подросток порезал четырех человек в школе хутора Красный Десант Неклиновского района утром 11 сентября. Лицо 15-летний юноша скрывал за маской. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.



Ранения, которые, к счастью, оказались легкими, получили трое сотрудников и родственник одного из школьников. Нападавшего задержали на месте. Им оказался ученик девятого класса этого же учебного заведения. По предварительной информации, у юноши проблемы с психикой.



На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.

