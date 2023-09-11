В Ростовской области СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины в школе

Уголовное дело возбудили против 15-летнего ученика школы хутора Красный Десант Неклиновского района. Поножовщину, в результате которой три человека получили ранения, квалифицировали по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, п.п. «а, б» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает 11 сентября Следственный комитет Ростовской области.



Следствие полагает, что у девятиклассника был умысел на убийство учителя школы. Для этого, как пишет СК, он вооружился кухонным ножом и утром пришел в учебное заведение. Его остановили педагог и вахтер, а также родственник одной из учениц. В результате несовершеннолетний ранил их. Один из потерпевших был госпитализирован с ножевыми ранениями спины. Ученики школы не пострадали.

