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    В Ростовской области СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины в школе

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    Уголовное дело возбудили против 15-летнего ученика школы хутора Красный Десант Неклиновского района. Поножовщину, в результате которой три человека получили ранения, квалифицировали по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, п.п. «а, б» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает 11 сентября Следственный комитет Ростовской области.

    Следствие полагает, что у девятиклассника был умысел на убийство учителя школы. Для этого, как пишет СК, он вооружился кухонным ножом и утром пришел в учебное заведение. Его остановили педагог и вахтер, а также родственник одной из учениц. В результате несовершеннолетний ранил их. Один из потерпевших был госпитализирован с ножевыми ранениями спины. Ученики школы не пострадали.

    Как передает источник 161.RU в силовых структурах, один из задерживавших подростка взрослых — пожилой мужчина — получил не менее шести ножевых ранений. Его увезли на скорой, состояние медики оценивают как тяжелое. По информации Baza, это дедушка одной из первоклассниц. Учительница и вахтер, по данным портала, получили легкие ранения.

    Подросток задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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