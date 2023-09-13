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    На севере Петербурга задержали двоих утренних стрелков по банкам и бутылкам

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    11 комментариев

    Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, которые, разгоряченные алкоголем, стреляли утром по банкам.

    В полицию о стрельбе во дворе дома по Богатырскому проспекту сообщили накануне около половины восьмого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Очевидцы сообщали, что видели двоих мужчин, которые у помойки стреляли из пневматического пистолета по банкам и бутылкам.

    Подозреваемых — 21-летнего местного жителя и его одногодку-товарища — задержали вечером, около девяти часов, в соседнем с местом стрельбы дворе.

    Их доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве». Пистолет был изъят.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 11

    Гость13 Сен 2023 в 11:45
    В добровльцы!
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