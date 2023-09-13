На севере Петербурга задержали двоих утренних стрелков по банкам и бутылкам

Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, которые, разгоряченные алкоголем, стреляли утром по банкам.



В полицию о стрельбе во дворе дома по Богатырскому проспекту сообщили накануне около половины восьмого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Очевидцы сообщали, что видели двоих мужчин, которые у помойки стреляли из пневматического пистолета по банкам и бутылкам.



Подозреваемых — 21-летнего местного жителя и его одногодку-товарища — задержали вечером, около девяти часов, в соседнем с местом стрельбы дворе.

