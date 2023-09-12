В Липецке появился памятник Александру Невскому c цитатой SHAMAN на постаменте. Его уже освятили

Торжественное открытие и освящение памятника Александру Невскому прошло в Липецке 12 сентября. На постаменте слова, которые приписывают перечисленному к лику святых полководцу, соседствуют с цитатой современного исполнителя и прицелом на будущее.
Как сообщили в правительстве Липецкой области, памятник установили на проспекте Победы. Он выполнен из бронзы, высота вместе с постаментом — почти 10 метров, весит скульптура более трёх тонн.
Монтировали на прошлой неделе, пишет Gorod48.ru. Открытие приурочили ко дню, когда РПЦ отмечает перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург.
Идея памятника принадлежит меценатам, они же полностью финансировали все работы. Есть и особый посыл.
«Появление в Липецке Александра Невского напрямую связали с СВО. Об этом прямо сказала ведущая церемонии: «Внизу памятника выгравированы торжественные слова из песни Шамана»: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца» (пунктуация таблички сохранена). И тут же добавила, что на памятнике оставлено место еще для одной памятной бронзовой таблички — с датами начала и конца СВО», — пишет издание.
О появлении гравировки с датами также сообщили в администрации города. Там добавили, что расположение согласовано с епархией и является своеобразным символом желанной победы и мира.
Есть на постаменте и другая цитата: «Не в силе Бог, а в правде». Она присутствует в первой версии «Повести о житии Александра Невского».