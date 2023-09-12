В Липецке появился памятник Александру Невскому c цитатой SHAMAN на постаменте. Его уже освятили

Торжественное открытие и освящение памятника Александру Невскому прошло в Липецке 12 сентября. На постаменте слова, которые приписывают перечисленному к лику святых полководцу, соседствуют с цитатой современного исполнителя и прицелом на будущее.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, памятник установили на проспекте Победы. Он выполнен из бронзы, высота вместе с постаментом — почти 10 метров, весит скульптура более трёх тонн.

Монтировали на прошлой неделе, пишет Gorod48.ru. Открытие приурочили ко дню, когда РПЦ отмечает перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург.