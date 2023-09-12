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    ВТО: из-за санкций экономика России пострадала меньше, чем в пандемию

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    За 2022 год российская экономика сократилась на 2,1% на фоне санкций — спад слабее, чем в период пандемии, сообщает РБК со ссылкой на отчет Всемирной торговой организации (ВТО) 12 сентября.

    При этом ВТО отмечает, что санкции могут снизить рост экономик тех стран, которые высоко интегрированы в мировую экономику и международную торговлю. Так, напряженность между Вашингтоном и Пекином уже привела к сокращению ВВП стран — в Китае на 0,3% и в США на 0,1%.

    «Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на боевые действия на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация испытает наибольшее падение реального ВВП», — отмечают в отчете.

    При этом третьи страны, сохраняющие нейтралитет, могут выиграть от геополитической напряженности. На перспективы роста их экономик повлияет экспортный потенциал таких государств и их географическая близость к странам, разорвавшим между собой торговые связи, прогнозирует ВТО.

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    ВТОСанкции
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