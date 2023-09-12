13 мест, где можно бесплатно поработать с ноутбуком, а вы еще об этом не знаете

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начался новый учебный год, закончился период отпусков, и пришло время искать уютное гнездышко, где было бы удобно работать — в приятной атмосфере и недорого. «Фонтанка» изучила рынок возможностей — помимо обычных кафе, где звучит музыка и идет нескончаемый поток посетителей, и не исключены косые взгляды на чрезмерно засидевшихся гостей, в Петербурге немало площадок, где можно спокойно и комфортно поработать подольше — при этом не оплачивая дорогостоящую аренду рабочего места, как это нужно делать в большинстве коворкингов.



1. Новая сцена Александринского театра. Когда Новая сцена еще только создавалась, она анонсировалась как пространство, где будут не только идти спектакли, но и смогут общаться и проводить время представители культурной среды. В здании, действительно, есть просторное фойе с кафе и розетками, и оно открыто не только на время спектаклей: туда можно приходить с 12.00 и сидеть хоть до 21.00, кроме понедельника, — площадка работает как опенспейс. Бонусом — совместный с KGallery книжный магазин New Stage Book Cafе.

Фото: предоставлено Александринским театром Поделиться Поделиться





2. Восточное крыло Главного Штаба Государственного Эрмитажа. Мало кто задумывается, но в музее можно не только изучать искусство, но и работать. Например, в Главном Штабе кафе и книжный магазин расположены до контроля, и сидеть там, пользуясь музейным вай-фаем, можно без покупки билета (музей работает с 11.00 до 18.00, по вторникам, пятницам и субботам — до 20.00). Еще в Главном Штабе есть библиотека, но туда можно пройти только по билету в музей или карточке члена студенческого клуба. Расписание работы библиотеки будет опубликовано в соцсетях молодёжного центра Эрмитажа (там проводятся встречи, занятия, лекции, поэтому попасть можно будет не всегда). К слову, если работа застигнет вас в главном музейном комплексе, выбегать из Эрмитажа не придется: позади контроля, в галерее Растрелли есть зона отдыха с розетками, креслами и столиками.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





3. Библиотека для слепых и слабовидящих. Несмотря на название, библиотека создавалась не только для людей с особыми потребностями, но и для совместной коммуникации, инклюзивности, так что посетителей там ждут любых. И, как и многие прошедшие модернизацию библиотеки в Петербурге, она может стать удачным тихим офисом. Тут — и столы для работы, и кресла с розетками, и уютный подоконник с подушками. И все это — в сердце Петроградской стороны. По будням библиотека открыта с 11.00 до 20.00, в субботу — до 19.00.



4. Дом 12 в Новой Голландии. Посиделки с компьютером в пространстве «Сообщество», открытом в Доме 12, будут бесплатными только для жителей прилегающей части Адмиралтейского района (после получения абонемента, по паспорту с пропиской) и кусочка Васильевского острова. Но и остальные не разорятся — вход в «городскую гостиную» стоит 150 рублей, билет-наклейка действителен весь день (если не потеряете). Пространство открыто с 12.00 до 21.00, но часто проходят мероприятия — встречи языковых и шахматных клубов. Есть бесплатный вай-фай.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





5. Молодежное пространство «Просто». Сеть бесплатных коворкингов, созданная при поддержке Смольного, рассчитана на молодежь от 14 до 35 лет (с этим строго), точки открыты с 10.00 до 22.00 ежедневно. Есть вай-фай, рабочие места со столами, комнаты для переговоров и многое другое. Есть офисы на Карповке, на Большом проспекте Васильевского, на Московской, Электросиле, площади Мужества и близ Театральной.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





6. Библиотека и арт-резиденция «Шкаф». Вряд ли многим может пригодиться в качестве офиса пространство аж на улице Тухачевского, но если уж вы оказались в том районе — это неплохой шанс не тратить время на поездку в центр. Уютная современная библиотека с выставками, любопытными инсталляциями, театрально-мультимедийной лабораторией и целым «Кабинетом Бездельника» (переговорной на 2–3 человека, где даже можно включить музыку и подстроить под себя освещение) — идеальное пространство, чтобы не киснуть дома, а ощущать пульс жизни. Доступ открыт для всех и бесплатно, проводятся мероприятия и авторские экскурсии.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





7. Библиотека Маяковского и ее филиалы. А вот если вы и ваш ноутбук оказались посреди Невского — тут выбор однозначен: после реконструкции в Библиотеке много пространства для работы и свободная творческая атмосфера, пространство принимает всех желающих с 11.00 до 21.00. Сидеть со своим ноутбуком в читальном зале с видом на Фонтанку можно и без читательского билета, но с ним будет проще внизу на турникетах (оформляется все равно бесплатно по паспорту). По той же схеме можно поработать в современных филиалах Маяковки — в «Севкабель Порту», на Московском, 86 (там есть даже своя студия звукозаписи, которой можно пользоваться), «Охта LIB» в «Охта Молле».



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





8. «Подписные издания». В местном кафе будет пошумнее, чем в библиотеках, но если вы привыкли что-то прикусывать во время работы — самое оно. Самый модный городской книжный на Литейном снабдит и книгами, и кофе, и булочками, и творческим настроением. Ну и явно замотивирует на все это зарабатывать. В администрации рекомендуют устраиваться за длинными столами для коворкеров на втором этаже справа от кафе и на балконе.



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





9. Коворкинг «Антикафе» в пространстве «Пятый этаж» Лофт-Проекта ЭТАЖИ. Сюда администрация зовет работать, проводить деловые встречи и играть в настольные игры — заманивая диванчиками и вай-фаем. Из плюсов относительно других мест — график работы: с 9.00 до 23.00 ежедневно. Вход свободный, но нужно оставить залог администратору.

10. Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Если все-таки кафе не ваш вариант, на том же Литейном можно воспользоваться коворкингом библиотеки. Тут есть вай-фай, различные офисные услуги — ксерокс, сканер, брошюровка и ламинирование документов, а также бесплатные лекции, концерты и мастер-классы. Ну и книги, конечно. Библиотека работает с 9.00 до 20.00 по будним, с 10.00 до 18.00 по субботам. Ну и, наконец, это просто красивое здание с небанальным интерьером.

11. Бизнес-коворкинг в библиотеке «Ржевская». Библиотеки с местами для работы за компьютером — уже практически обыденность. А вот прямо целые комнаты для совещаний — уже более редкий факт. За такие удобства, конечно, придется доплатить — но по расценкам городских коворкингов, совсем немного: 50 рублей за час. Зато у вас будет индивидуальный бокс, где никто не ходит, не шумит, есть розетки, монитор для презентаций и вай-фай. Правда, на Индустриальном.

Фото: группа Вконтакте Библиотека «Ржевская» Поделиться Поделиться





12. Библиотека Гоголя. Экспериментальное общественное пространство для чтения, работы и отдыха, открытое Центральной библиотечной системой Красногвардейского района, уже давно стало эталоном и классикой переоборудования библиотек. Фантазийный дизайн, разноплановые посадочные места, вай-фай и оргтехника — и все это бесплатно неподалеку. Не очевидны только часы работы: понедельник — выходной, вторник и выходные — с 12.00 до 20.00, а с пятницы по среду — с 10.00 до 20.00.



Фото: группа Вконтакте Библиотека Гоголя Поделиться Поделиться





13. Фудхолл «Фабрика». Новое общественное пространство, открытое в 2023 году напротив «Невской ратуши», также может послужить офисом. По сути, это большой фудкорт, но с диванчиками, розетками и даже отдельными зонами, которые можно визуально отгородить занавеской из цепочек от остального мира. Здесь есть бесплатный вай-фай, а если захочется проветриться и размяться - столики на улице и пинг-понг. Правда, обед в местных заведениях рискует «съесть» всю выручку от работы за этот день, - но на него можно не оставаться.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



