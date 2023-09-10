Туристический автобус попал в ДТП в Греции: 23 раненых, среди погибших россиянин

Четыре человека погибли в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля недалеко от города Килкис на севере Греции 10 сентября. Об этом сообщает Barrons со ссылкой на полицию.



В легковом автомобиле находились четверо мужчин: трое греков и один россиянин. Трое погибли на месте, один позже на руках медиков. В автобусе с сербскими номерами ехали более 80 пассажиров. 23 доставлены в больницу с легкими травмами.



На место происшествия прибыли около 20 пожарных и шесть спасательных машин.

