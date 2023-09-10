    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    765мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.92eur104.89

    Туристический автобус попал в ДТП в Греции: 23 раненых, среди погибших россиянин

    891
    2 комментария

    Четыре человека погибли в результате столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля недалеко от города Килкис на севере Греции 10 сентября. Об этом сообщает Barrons со ссылкой на полицию.

    В легковом автомобиле находились четверо мужчин: трое греков и один россиянин. Трое погибли на месте, один позже на руках медиков. В автобусе с сербскими номерами ехали более 80 пассажиров. 23 доставлены в больницу с легкими травмами.

    На место происшествия прибыли около 20 пожарных и шесть спасательных машин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПГреция
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Гость10 Сен 2023 в 14:51
    Туристский автобус.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close