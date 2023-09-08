РПЦ «недоумевает» по поводу задержания африканских абитуриентов духовной семинарии в Пулково

Русская православная церковь выразила недоумение по факту задержания в Пулково двух африканцев — абитуриентов духовной семинарии. Об этом 8 сентября рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.



«Двоих граждан Демократической Республики Конго, прибывших в Санкт-Петербург по приглашению Санкт-Петербургской духовной академии на обучение, сегодня в полночь, продержали без еды и воды четырнадцать часов», — цитирует агентство сообщение митрополита в его телеграм-канале.



Иерарх также написал, что направил обращение руководству Погранслужбы ФСБ России. Митрополит Леонид назвал это обращение «очередным», поскольку «схожая ситуация в аэропорту Домодедово произошла со студентами из Танзании 26 августа».

