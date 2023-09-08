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    РПЦ «недоумевает» по поводу задержания африканских абитуриентов духовной семинарии в Пулково

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    Русская православная церковь выразила недоумение по факту задержания в Пулково двух африканцев — абитуриентов духовной семинарии. Об этом 8 сентября рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

    «Двоих граждан Демократической Республики Конго, прибывших в Санкт-Петербург по приглашению Санкт-Петербургской духовной академии на обучение, сегодня в полночь, продержали без еды и воды четырнадцать часов», — цитирует агентство сообщение митрополита в его телеграм-канале.

    Иерарх также написал, что направил обращение руководству Погранслужбы ФСБ России. Митрополит Леонид назвал это обращение «очередным», поскольку «схожая ситуация в аэропорту Домодедово произошла со студентами из Танзании 26 августа».

    Что касается инцидента в Пулково, митрополит заявил, что, по его данным, от студентов требовали гарантийное письмо из учебного заведения.

    «Предъявления гарантийного письма дополнительно на паспортном контроле не требовалось с 2003 года», — объяснил своё удивление митрополит Леонид.

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    ПулковоРПЦЗадержание абитуриентов семинарииАфрика
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