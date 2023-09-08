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    Над Брянском перехватили несколько украинских беспилотников. Из-за одного БПЛА эвакуировали пассажиров вокзала

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    Средства ПВО и РЭБ перехватили над Брянском сразу несколько украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 8 сентября, в своем Telegram-канале.

    Один БПЛА был сбит при подлете к Выгоническому району — пострадавших и разрушений нет. Второй украинский дрон был подавлен РЭБ, но при падении обломки попали в административное здание, где произошло возгорание. Сейчас сотрудники служб ликвидируют огонь. Пострадавших тоже нет.

    Также глава региона сообщил, что при подлете к Брянску был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа.

    Кроме того, после падения другого беспилотника, подавленного средствами РЭБ, в одном из зданий железнодорожного вокзала было частично повреждено остекление.

    «В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в публикации Богомаза.

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    Брянская областьАлександр БогомазУкраинские беспилотники
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