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    «Мы правда одни остались». Капитан «Клавдии Еланской» о чувстве долга, отчужденности Севера и ауре под подволоком

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    Автор: Ксения Потеева, Анна Назарова / «Фонтанка.ру»

    Николай Рапацевич — человек старой формации, кто-то бы даже сказал советской. Он живет делом и в свои 70 лет продолжает ходить капитаном по Баренцеву морю. Его судно — теплоход «Клавдия Еланская» тоже солидного возраста. Изнеженный турист сочтет эту посудину совковой и жутко несовременной.


    Но Рапацевич помнит красоту «Клавушки», видит ее и сейчас. Он для себя давно решил — дело важнее всего, поэтому и продолжает ходить, может быть, по не самому престижному маршруту, но уж точно значимому. «Клавдия Еланская» — это единственный транспорт, который ходит до закрытого города Островной.

    Вы не подумайте, что Рапацевич станет рассказывать о себе и судне первому встречному. Начнет он говорить только тогда, когда поймет, что собеседник также восхищен Севером, как и он.

    Историю теплохода, который исходил пол-Европы, а теперь доживает на социальном маршруте, можно прочитать в материале «Только "Клавушка" и вывозит. Как от великого советского Севера остается лишь романтика».

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