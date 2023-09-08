В Петербурге могут подорожать патенты для мигрантов

В Петербурге может измениться стоимость патентов для иностранных работников. Как следует из проекта закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 8 сентября, власти города хотят изменить коэффициент, который используется для его расчета.
«Установить на 2024 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 1,688693», — говорится в документе.
При расчете стоимости патента базовая величина (1 200 рублей) умножается на коэффициент, отображающий региональные особенности рынка труда, а также на коэффициент-дефлятор для налогов на доход физических лиц, который устанавливает Минэкономразвития.
На 2023 год установлен коэффициент в размере 1,615272, а стоимость самого патента для иностранных граждан составляет 4400 рублей в месяц.