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    Зима в России набирает обороты и подбирается к Петербургу. Уже есть место, где ниже минус 10.

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    Зима в России 8 сентября взяла очередной рубеж. О новом температурном рекорде сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Впервые с начала холодного сезона температура воздуха на территории нашей страны опустилась ниже минус 10 градусов — это было утром в посёлке Стрелка-Чуня в Эвенкийском районе Красноярского края. Зафиксированный минимум — минус 11,1 градуса.

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    А в европейскую часть России вернулись заморозки. Ниже нуля ночью 8 сентября было в Мурманской области (минус 1,5 градуса), в Архангельской (минус 1,2 градуса) и в Карелии (минус 0,4).

    В Ленинградской области, напомним, сейчас по ночам тоже очень холодно.

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