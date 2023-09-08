Первым на избирательный участок в Новоалтайске пришёл кот Василий

Кот Василий стал первым посетителем избирательного участка в Новоалтайске, который открылся 7 сентября для выборов губернатора Алтайского края.
«Члены участковой комиссии, следуя древней славянской традиции, запустили домашнего питомца на новый избирательный участок № 455, расположенный в помещении школы», — сообщает телеграм-канал избиркома региона.
По словам членов избиркома, они отправили кошку первой «на удачу — чтобы дни голосования прошли спокойно».
В 85 регионах России сегодня стартуют более 4,5 тысяч избирательных кампаний. Они завершатся в Единый день голосования 10 сентября. В 21 регионе, в том числе в Московской области, напрямую выбирают губернаторов. В Москве — мэра (кандидатов пять: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев). В пяти регионах главу исполнительной власти избирают не напрямую, а через голосование в парламенте (ЯНАО и четыре новых региона). В четырех одномандатных округах (в Красноярском крае, Липецкой области, Карачаево-Черкесии, Крыму) назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы.