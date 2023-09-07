Пандам нужен покой. В Московском зоопарке закрыли для посетителей павильон «Фауна Китая»

В Московском зоопарке целый павильон превратили в «комнату матери и ребенка». Отдел «Фауна Китая» закрыт до 1 ноября в связи с рождением маленькой панды, пишет 7 сентября портал MSK1.RU. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме Диндин и ее малышу. А панда-отец Жуи регулярно гуляет — его можно увидеть в уличном вольере.
На видео можно посмотреть, как малыш пьет молоко своей мамы. Как рассказала в телеграм-канале директор столичного зверинца Светлана Акулова, у Диндин четыре соска — детеныш пьет молоко из них попеременно. Еще недавно ему хватало молока из одного, но теперь он уже осваивает по два за одно кормление. С каждым днем первая русская панда набирает около
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о появлении детеныша большой панды в столичном зоопарке. Новость о его рождении сообщил москвичам лично Сергей Собянин. У малыша уже начал проступать характерный окрас. Раньше детеныш был чисто-розовый, а теперь всё заметнее проступает «жилетка» — совсем как у мамы Диндин.