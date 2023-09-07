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    Летом в Петербург привезли в два раза больше цветов, чем годом ранее

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    Ко Дню знаний таможенники Северо-Запада оформили 8 355 тонн роз, гвоздик, хризантем, гербер и других свежесрезанных цветов. Их общая стоимость оценивается в 58 миллионов долларов, сообщает 7 сентября пресс-служба СЗТУ.

    По данным таможенников, летом 2023 года в регион ввезли в 2 раза больше цветов по сравнению с прошлым годом.

    Поставщики за это время не изменились. Цветы, как и раньше, ввозят из Нидерландов и Эквадора.

    Все цветы задекларированы в электронной таможне. Сумма платежей составила 1 млрд 400 млн рублей.

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    Гость07 Сен 2023 в 16:55
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