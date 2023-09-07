Летом в Петербург привезли в два раза больше цветов, чем годом ранее

Ко Дню знаний таможенники Северо-Запада оформили 8 355 тонн роз, гвоздик, хризантем, гербер и других свежесрезанных цветов. Их общая стоимость оценивается в 58 миллионов долларов, сообщает 7 сентября пресс-служба СЗТУ.

По данным таможенников, летом 2023 года в регион ввезли в 2 раза больше цветов по сравнению с прошлым годом.

Поставщики за это время не изменились. Цветы, как и раньше, ввозят из Нидерландов и Эквадора.

Все цветы задекларированы в электронной таможне. Сумма платежей составила 1 млрд 400 млн рублей.