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    «Не будешь больше мешать?» В Уфе преподаватель колледжа обмотала студента скотчем

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    В башкирских соцсетях разошлось видео, на котором преподаватель Уфимского автотранспортного колледжа обмотала голову студента красным скотчем, в итоге женщину отстранили от работы, сообщает 7 сентября городской портал UFA1.RU.

    @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

    «Что непонятно было в слове «не мешать никому работать»? Не будешь больше мешать, да?» — сказала преподавательница, которая была явно недовольна поведением студента.

    Причиной такого поступка называется то, что студент якобы намеренно говорил неверные ответы. Об инциденте стало известно руководству учебного заведения, которое начало проверку в отношении преподавательницы.

    Одна из бывших педагогов колледжа рассказала, что винить только преподавателя нельзя, поскольку руководство учреждения допускает такое отношение к ученикам.

    По данным источника в колледже, педагог на видео работает в УАТК как минимум 12 лет. Она окончила Башкирский государственный университет. Эта ситуация сильно ударила по педагогу, заявил собеседник UFA1.RU.

    Портал сообщает, что региональное Министерство образования и науки Башкирии уже готовит подробный ответ по данному инциденту.

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    Гость07 Сен 2023 в 17:00
    Башкортостан навсегда !
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