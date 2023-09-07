«Не будешь больше мешать?» В Уфе преподаватель колледжа обмотала студента скотчем

В башкирских соцсетях разошлось видео, на котором преподаватель Уфимского автотранспортного колледжа обмотала голову студента красным скотчем, в итоге женщину отстранили от работы, сообщает 7 сентября городской портал UFA1.RU .

«Что непонятно было в слове «не мешать никому работать»? Не будешь больше мешать, да?» — сказала преподавательница, которая была явно недовольна поведением студента.



Причиной такого поступка называется то, что студент якобы намеренно говорил неверные ответы. Об инциденте стало известно руководству учебного заведения, которое начало проверку в отношении преподавательницы.