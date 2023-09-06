«Живой мужчина». В Петербурге по делу о наркотиках арестован ответственный за здравоохранение

Работник общественного комитета негосударственной безопасности попался в петербургском парке с психостимулятором. Он предпочитает размах, но на ближайшие два месяца принуждён к оседлой жизни без привычного рациона.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 6 сентября в Выборгский райсуд с ходатайством о заключении под стражу доставили 29-летнего Александра Афанасьева. Два дня назад ему не посчастливилось столкнуться с полицейскими в «Сосновке», имея при себе 52 свёртка с далеко не самым дорогим наркотиком. Как полагают, запрещённым собирался делиться с выгодой.

Афанасьеву предъявлено обвинение в покушении на сбыт в особо крупном размере. Следователь представил его суду как работника КОБРы - «Комитета общественной безопасности регионов». Это некоммерческое движение. СПАРК знает юрлицо с таким названием: организация базируется в Москве, зарегистрирована в квартире 12-этажки в Бибирево. Среди целей: укрепление единства, общественный контроль, защита прав граждан. Судя по структуре, охват широк - от духовно-нравственной до геополитической и безопасности вооружённых сил.

Афанасьев подтвердил, что последние пять лет жил в Москве, трудовые отношения с комитетом есть, но официально не оформлены. По данным следствия, он является сотрудником департамента безопасности здравоохранения и здоровья КОБРы, однако сам моральным обликом не блещет и систематически употребляет наркотические вещества.

Против ареста обвиняемый возражал. В частности, остро стоит вопрос с питанием - он сыроед. Адрес, по которому его можно будет найти в случае избрания более мягкой меры, называть отказался. Уточнение о пяти переездах с июля, вероятно, только подкрепило опасения следствия о возможном побеге.