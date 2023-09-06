Стихия подпортила праздник в Чечне. На Грозный обрушился шквал с ливнем и градом

Шквалистый ветер, ливень и град обрушились сегодня после обеда на столицу Чечни — город Грозный. Как передает 6 сентября ТАСС, в результате непогоды повалено большое количество деревьев, нарушено электроснабжение, а также имеются перебои с мобильной связью. Информация о поврежденных строениях и пострадавших уточняется.
Фото последствий удара стихии публикует РИА Новости.
К этому часу град и ливень, которые начались приблизительно в 16:00 мск, прекратились. Городские аварийные службы Грозного занимаются ликвидацией последствий.
Стихия несколько подпортила праздничное настроение в республике — сегодня в Чечне отмечают День гражданского согласия и единения.
«Знаменательная дата символизирует гармонию, сплоченность, целостность и нераздельность нашего народа», — написал 6 сентября в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Праздник учредил его отец, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, в 2002 году.