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    «Прото тема»: в Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна

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    Перед отправлением парома Blue Horizon из Пирея в Ираклион в Греции экипаж вытолкнул 36-летнего пассажира в воду под винты. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает издание «Прото тема» и публикует видео произошедшего.

    Судя по кадрам опубликованного видео, мужчина забегает на аппарель парома, два члена экипажа сталкивают его на берег. Затем он вновь пытается подняться на борт — команда снова сталкивает его, сбросив в воду.

    «Неизвестно, ударился ли он головой или другой частью тела, падая с аппарели в море, и вскоре после этого его поднимают уже мертвым», — говорится в публикации портала.

    Издание сообщает, что арестованы капитан и члены экипажа. Проводится расследование.

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