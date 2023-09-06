«Прото тема»: в Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна

Перед отправлением парома Blue Horizon из Пирея в Ираклион в Греции экипаж вытолкнул 36-летнего пассажира в воду под винты. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает издание «Прото тема» и публикует видео произошедшего.

Судя по кадрам опубликованного видео, мужчина забегает на аппарель парома, два члена экипажа сталкивают его на берег. Затем он вновь пытается подняться на борт — команда снова сталкивает его, сбросив в воду.



«Неизвестно, ударился ли он головой или другой частью тела, падая с аппарели в море, и вскоре после этого его поднимают уже мертвым», — говорится в публикации портала.

