На Финском заливе резко прибавилось куликов. Это ненадолго

Сегодня, 6 сентября, отмечается Международный день куликов. Сейчас на Финском заливе продолжается осенний пролет этих птиц. Там можно встретить около 20 разных видов куликов, рассказывает биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

Волны Финского залива выбрасывают на берег скопления водорослей, и в них кулики ищут еду: насекомых, их личинок, рачков, моллюсков. Птицы питаются постоянно, и днем, и ночью, с перерывом на короткий отдых.



«На днях мне повстречалась стайка самых маленьких наших куличков — размером чуть больше воробья. Они так и называются: кулики-воробьи. Самцы от самок внешне не отличаются. Интересно, что, образовав пару, первую кладку самка оставляет самцу — он высиживает ее в гордом одиночестве. После этого мать семейства делает повторную кладку, о которой уже заботится самостоятельно», — пишет Павел Глазков.

Кулики-воробьи прилетели к нам в гости из арктической тундры, где они гнездятся. Через наш регион они летят транзитом на зимовку в Средиземноморье и даже в южные регионы Африки, нередко долетая и до южной части этого континента. На берегу залива они отдыхают, пополняют свои жировые запасы и снова отправляются в путь.



«Наблюдая за куликами-воробьями, я заметил, как к их стайке присоединился турухтан. Молодой самец турухтана сейчас выглядит довольно невзрачно, зато весной окраска самцов поражает! Невероятно, но в брачный период в природе не встретить двух одинаковых турухтанов», — рассказывает Павел Глазков и показывает фотографии турухтана в весеннем брачном наряде.

