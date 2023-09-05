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    Это потоп. Губернатор турецкой провинции Стамбул сообщил о первой жертве стихии

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    Губернатор турецкой провинции Стамбул сообщил о первой жертве наводнения, передает 5 августа РИА Новости.

    В крупнейшем турецком городе бушует стихия, которая буквально сносит все на своем пути. Масштаб бедствия можно оценить по видеороликам, которые заполонили соцсети. Как передают турецкие СМИ, больше всего пострадал район Башакшехир.

    Автор: youtube.com/haber53

    Сообщалось, что из-за наводнения студенты не могли покинуть местную библиотеку. О помощи они просили опять-таки в социальных сетях.

    Автор: youtube.com/NTV

    Наводнение стало результатом проливных дождей, которые обрушились на Стамбул. Как передает ТАСС, на некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками.

    Автор: youtube.com/showanahaber

    Местные власти призывают население по возможности оставаться дома. Уже поступило больше тысячи обращений от жителей об ущербе.

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