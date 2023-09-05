В Петербурге контролер оплаты проезда спас людей из горящей машины, пока ждал следующего автобуса

Накануне, 4 сентября, контролер-ревизор управления контроля оплаты проезда СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Меркурьев стал свидетелем серьезного дорожно-транспортного происшествия и сразу же принял решение спасти людей, пока вспыхнувшая машина не взорвалась, сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».
СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Инцидент произошел на пересечении улиц Репищевой и Вербной, когда столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, воспламенился двигатель. Меркурьев без промедления решил спасти водителя и пассажира из вспыхнувшего авто, привлекая к спасению находящихся рядом граждан.
Пассажиром автомобиля оказался пожилой мужчина, который получил травму ног и не смог самостоятельно выбраться из машины. Контролер вызвал спасателей и принялся оказывать первую помощь пожилому пассажиру — этому Александра Меркурьева, как и других сотрудников предприятия, обучили в рамках профподготовки.
Как только пострадавшие в ДТП оказались в руках медиков, мужчина вернулся к своей работе по контролю оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Коллектив предприятия выразил благодарность Александру Меркурьеву за проявленную смелость, высокий профессионализм и своевременно оказанную помощь пострадавшим.