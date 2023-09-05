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    Наука

    Токсиколог Водовозов расскажет про «белые смерти»

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    В сахарозе — углерод, водород и кислород. В соли — натрий и хлор. Кажется, ничего особенного, но оба продукта — кажется, самые демонизированные. 14 сентября в центре «Архэ» узнаем, справедливо ли это. Можно прийти, а можно смотреть онлайн. 12+

    Кристаллы поваренной соли с увеличением
    Кристаллы поваренной соли с увеличениемФото: wikipedia.org
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    «Средний» россиянин съедает в сутки 107 г сахара, уверяет Роспотребнадзор. Это 26–27 чайных ложек в день. Мало кто за собой замечал такую прожорливость, но чайная ложка сахара прячется и в столовой ложке кетчупа, а в банке сладкой газировки — и вовсе 10 чайных ложек. С 1 июля в России введен акциз на сахаросодержащие напитки: 7 рублей с каждого литра. Налоги «на сахар» действуют в полусотне других стран: так государства стараются снизить заболеваемость диабетом, распространенность ожирения и кариеса. Во всяком случае, в тех государствах, где сладкую газировку «обложили», ее употребление и правда снизилось, а сама она стала содержать меньше сахара.

    У нас до недавнего времени потребление сахаросодержащих напитков росло бешеными темпами: за несколько лет на треть. Поступающие налоги должны пойти на борьбу с сахарным диабетом — так, по крайней мере, говорили в Минздраве. А производители сладких напитков тем временем недоумевают: почему не облагают налогом торты и пирожные?

    14 сентября в «Архэ» (наб. Фонтанки, д. 15, здание РХГА) будем разбираться, стоит ли игра свеч. В лекции ««Белые смерти» — в чём провинились соль и сахар» врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, насколько «убийственны» эти «смерти», чем их заменить и надо ли. Подробности на странице «Архэ» во «ВКонтакте». Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    Кристаллы поваренной соли с увеличением
    Кристаллы поваренной соли с увеличениемФото: wikipedia.org

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