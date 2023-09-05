«У нас проблемы, как у всей страны». Петербургские школьники начали год без учебников

Фото: Владислав Лоншаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Не все петербургские школьники получили учебники на первых уроках нового учебного года. Некоторые учреждения набрали детей больше, чем планировали, а некоторые ещё не завершили закупки, поэтому книги заменяют распечатками. «Фонтанка» рассказывает, в каких районах возникли трудности.



Невский район О нехватке учебников первыми сообщили родители шестиклассников из 691-й школы. Классный руководитель объяснил им, что в этом году в учреждении ввели новый корпус и число шестых классов увеличилось с шести до девяти. Поэтому учебников хватило не всем. В администрации района проблему признали и пообещали компенсировать дефицит из общего библиотечного фонда.



По данным с сайта госзакупок, 691-я школа в мае заключила контракт на 3,9 млн рублей с издательством «Просвещение». Учреждение закупает учебники по русскому языку для 5–6-х классов, по литературе — для 5-х классов, по теории вероятности и статистике — для 7–9-х классов. Также в закупку входят учебники для начальных классов. Статус закупки — «исполнение».



Мама семиклассника Елена пожаловалась на 268-ю школу, где возник дефицит учебников по разным предметам. «Детям сказали, что библиотекарь пойдёт в соседнюю школу просить учебники», — отметила она.

По словам Елены, в классах будут выдавать один учебник на парту. Как выполнять домашнее задание, пока для неё остается загадкой. Закупки пособий школа завершила в июле.

В администрации Невского района уточнили, что нехватка в 268-й школе образовалась из-за приема новых учеников в августе. Чиновники пообещали обеспечить всех детей учебниками до конца недели.



Красносельский район В третьем классе 219-й школы также учебники достались не всем. «Выдали по одному на парту. Кроме того, я даже не знаю расписания уроков. Не то что на неделю, даже на завтра, сколько уроков — непонятно. Вот они последствия того, что школа переполнена, — не справляются с организацией процесса», — рассказала мама третьеклассницы Надежда.

Согласно данным с сайта госзакупок, учреждение только 29 августа заключило контракт на поставку учебников для первого класса по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру. По каждому предмету приобретают порядка 30 книг. Стоимость — 151 тысяча рублей. Учебники должны привезти в школу до конца года.



Директор 219-й школы Елена Козлова в разговоре с «Фонтанкой» уточнила, что трудности связаны с переходом на другие стандарты. Федеральный перечень учебников регулярно трансформируется, из-за чего учреждения вынуждены проводить новые закупки.

«У нас нет проблем с учебниками. У нас проблемы, как у всей страны, мы их решаем. Кому ещё не дали учебников, тому дадут по мере появления предметов в расписании», — добавила она.

Мама второклассника Юлия сообщила о нехватке учебников в 394-й школе. Пока в классе не выдали пособий, материалы из книг замещают распечатками. «Учитель сказала, что учебников на всех не хватает, поэтому не выдают пока, но когда выдадут, не сказала», — отметила петербурженка.



По информации администрации Красносельского района, проблемы с учебниками связаны с тем, что школы приняли больше детей, чем планировали. Так, в 394-ю школу на Брестском бульваре приезжают ученики из «Балтийской жемчужины», где классы переполнены и даже прописка не дает гарантии при зачислении. Чиновники заверили, что ни один школьник без учебников не останется.

Калининский район В Калининском районе дети, по словам родителей, получили не все учебники в 81-й и 128-й школах. Оба учреждения закупки книг завершили летом.



В администрации Калининского района объяснили, что школы ежегодно закупают учебники весной, исходя из среднего числа детей в классе. В сентябре недостача восполняется либо дополнительными закупками, либо обменом между школами.



С сентября школы переходят на образовательные стандарты, в рамках которых предусмотрено обучение по единым учебникам. Первым таким пособием станет учебник истории, в состав авторской группы которого вошел помощник президента РФ Владимир Мединский. Петербургские школы начали закупать книги у издательства «Просвещение». Один экземпляр по всеобщей истории обойдется в 500 рублей, по истории России — в 850, ещё по 250 рублей школы заплатят за методические пособия к обоим изданиям.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

