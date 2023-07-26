«С горем пополам мы в первом классе». В какие школы Петербурга не попасть даже с пропиской

К концу июля почти во всех районах Петербурга спал градус напряжения из-за кампании по приему в первые классы. Родители постояли в очередях, сходили на заседание конфликтной комиссии и многие всё же получили желаемую школу. Однако проблема осталась в густонаселенных ЖК Приморского и Красносельского районов. Там в переполненных школах уже давно некуда ставить лишние парты.
Чудесные места
Власти стараются решать проблему с нехваткой мест уплотнением школьного пространства. И это не только классы, куда принимают по 30–35 детей. Еще один вариант — высвобождение новых площадей. Иными словами: в школе могут убрать зал для гимнастики и поставить туда парты.
В Калининском районе перебор с заявлениями в первые классы случился в
Удалось получить место для ребенка в
«Сходили в школу и получили приказ о зачислении. Из разговоров сделали предположение, что места в
Ребенку Кристины из Невского района также досталось место в школе по прописке после заявления в конфликтную комиссию. «Конфликтная комиссия дала направление именно в ту школу, которую я и хотела. Столько нервов было потрачено. Многим дали направления в другие школы, далеко от дома, были недовольны. Но мне, получается, повезло», — добавила петербурженка.
Приморский район
Приморский район в этом году стал лидером по отказам. Около 1100 заявлений поступило в конфликтную комиссию после первого этапа зачисления в первые классы. Отказы приходили из
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Родители собираются написать жалобу в прокуратуру, чтобы понять, почему предусмотренные генпланом школы не строятся.
К концу июля также тревога сохраняется в чате родителей, проживающих рядом с инженерно-технологической
В письме в администрацию президента они отмечают, что в школу по конкурсу из других кварталов поступают старшие дети, их младшие братья и сестры имеют льготное право на зачисление в первый класс. Так становится меньше мест для детей, у которых есть прописка, и школа находится во дворе.
«Мой ребенок заслуживает учиться в школе рядом с домом, это его законное право, на 1 сентября 2023 ребенку будет
В комитете по образованию подтвердили проблему и уточнили, что всего в
В администрации Приморского района уточнили, что вакантные места есть в школах 661, 630, 320, 655, 199, а также в гимназии 49.
«Балтийская жемчужина»
Еще один микрорайон, где из года в год дети с пропиской не получают места в школах у дома — «Балтийская жемчужина». Школы 509 и 547, рассчитанные на 825 мест каждая, переполнены вдвое. В обеих введены вторые смены.
«Мы получили три отказа. По постоянной регистрации, по временной регистрации и еще в одну школу. Пока ответа от конфликтной комиссии нет. Наверное также отказ, так как указала только
В соседнем квартале ЖК «Огни залива» также все школы переполнены. Места есть только в учреждениях с другой стороны Петергофского шоссе.
В администрации Красносельского района не ответили на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации. В конфликтной комиссии также отказались разговаривать, добавив, что у них часто меняются люди, «потому что не выдерживают».
Новые школы в «Балтийской жемчужине» появятся не раньше 2026 года. В суде рассматривается иск родителей, которые пытаются обязать город построить детсады и школы в ЖК.
«Сбор доказательств идет. Суду мало факта переполненности школы, требуется доказать, что дети страдают из-за этого, что права нарушены. Пока бодаемся с администрацией города, они в свою очередь спихивают ответственность с одного комитета на другой. Принесли очередной талмуд на сотни листов, наши юристы изучают», — прокомментировала процесс одна из истцов Юлия.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»