«С горем пополам мы в первом классе». В какие школы Петербурга не попасть даже с пропиской

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К концу июля почти во всех районах Петербурга спал градус напряжения из-за кампании по приему в первые классы. Родители постояли в очередях, сходили на заседание конфликтной комиссии и многие всё же получили желаемую школу. Однако проблема осталась в густонаселенных ЖК Приморского и Красносельского районов. Там в переполненных школах уже давно некуда ставить лишние парты.



Чудесные места Власти стараются решать проблему с нехваткой мест уплотнением школьного пространства. И это не только классы, куда принимают по 30–35 детей. Еще один вариант — высвобождение новых площадей. Иными словами: в школе могут убрать зал для гимнастики и поставить туда парты.



В Калининском районе перебор с заявлениями в первые классы случился в школе 100 . С сентября к ней присоединят 220-ю . Обе были переполнены до реорганизации. В объединенном учебном заведении планировали открыть семь первых классов. Однако после того, как стало ясно, что не все дети с пропиской попадают в ближайшее к дому учреждение, было решено открыть еще три дополнительных класса. Как сообщил глава Калининского района Сергей Петриченко, к сентябрю переоборудуют три кабинета и школа сможет принять дополнительно еще 87 первоклашек.

Удалось получить место для ребенка в 365-й школе и Кириллу из Фрунзенского района. В учреждении было сформировано три класса, а заявлений поступило 170.

«Сходили в школу и получили приказ о зачислении. Из разговоров сделали предположение, что места в 1-х классах «чудесным» образом появились, правда мы еще писали заявление в прокуратуру с просьбой проверить правомерность зачисления детей в 1-й класс. Так что с горем пополам мы в 1-м классе!» — отметил петербуржец.

Ребенку Кристины из Невского района также досталось место в школе по прописке после заявления в конфликтную комиссию. «Конфликтная комиссия дала направление именно в ту школу, которую я и хотела. Столько нервов было потрачено. Многим дали направления в другие школы, далеко от дома, были недовольны. Но мне, получается, повезло», — добавила петербурженка.



Приморский район Приморский район в этом году стал лидером по отказам. Около 1100 заявлений поступило в конфликтную комиссию после первого этапа зачисления в первые классы. Отказы приходили из 253-й , 575-й , 617-й и 634-й школ. По словам родителей, учеников всё же зачисляют, но за счет увеличения детей в классах.



« 634-я школа, был объявлен набор на 4 класса, и сейчас после конфликтной комиссии вместо 100 человек, которые были уже зачислены, нас 139, соответственно дети будут сидеть в классах по 30 человек», — рассказала «Фонтанке» жительница района Екатерина.



Родители собираются написать жалобу в прокуратуру, чтобы понять, почему предусмотренные генпланом школы не строятся.

К концу июля также тревога сохраняется в чате родителей, проживающих рядом с инженерно-технологической 777-й школой. В учреждение уже зачислено 130 первоклассников. В комитете по образованию родителям сообщили, что дополнительные места создаваться не будут. А значит все, кто не попал с первой попытки, будут вынуждены водить ребенка в другую школу.

777-я школа не районного подчинения, а городского. В старшие классы в нее могут набирать детей по конкурсу. Кроме того, классы имеют шикарное оснащение. На этапе проектирования школа задумывалась как общеобразовательная, профиль у нее появился позже. Теперь родители видят в этом проблему.



В письме в администрацию президента они отмечают, что в школу по конкурсу из других кварталов поступают старшие дети, их младшие братья и сестры имеют льготное право на зачисление в первый класс. Так становится меньше мест для детей, у которых есть прописка, и школа находится во дворе.

«Мой ребенок заслуживает учиться в школе рядом с домом, это его законное право, на 1 сентября 2023 ребенку будет 7 лет 9 месяцев , у него нет возможности поступать в школу на следующий год. То, что школа оказалась "особенной" по стратегии обучения и наполняемости кабинетов техническими средствами, не является причиной отказать моему сыну в праве на доступное образование в школе, находящейся во дворе. Такие специализированные школы, несомненно, нужны, но не в густонаселенном квартале. Нельзя удовлетворять права одних детей за счет нарушения прав других, тех, кто уже много лет живет напротив школы, но не может в нее попасть», — отмечается в обращении.



В комитете по образованию подтвердили проблему и уточнили, что всего в 777-ю школу было подано 584 заявления. «В их числе и те заявления, которые были поданы родителями несколько раз, разными способами и в разное время. Кроме того, при подаче заявлений в данную школу родителями были указаны другие образовательные учреждения Приморского района. Часть детей в них уже зачислена», — добавили там.

В администрации Приморского района уточнили, что вакантные места есть в школах 661, 630, 320, 655, 199, а также в гимназии 49.

«Балтийская жемчужина» Еще один микрорайон, где из года в год дети с пропиской не получают места в школах у дома — «Балтийская жемчужина». Школы 509 и 547, рассчитанные на 825 мест каждая, переполнены вдвое. В обеих введены вторые смены.

«Мы получили три отказа. По постоянной регистрации, по временной регистрации и еще в одну школу. Пока ответа от конфликтной комиссии нет. Наверное также отказ, так как указала только 509-ю и 547-ю школы», — отметила жительница микрорайона Елена.



В соседнем квартале ЖК «Огни залива» также все школы переполнены. Места есть только в учреждениях с другой стороны Петергофского шоссе.

В администрации Красносельского района не ответили на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации. В конфликтной комиссии также отказались разговаривать, добавив, что у них часто меняются люди, «потому что не выдерживают».

Новые школы в «Балтийской жемчужине» появятся не раньше 2026 года. В суде рассматривается иск родителей, которые пытаются обязать город построить детсады и школы в ЖК.



«Сбор доказательств идет. Суду мало факта переполненности школы, требуется доказать, что дети страдают из-за этого, что права нарушены. Пока бодаемся с администрацией города, они в свою очередь спихивают ответственность с одного комитета на другой. Принесли очередной талмуд на сотни листов, наши юристы изучают», — прокомментировала процесс одна из истцов Юлия.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

