«Вторая смена — это катастрофа». Как школы Петербурга и пригородов превращаются в резиновые

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В школах Петербурга официально нет второй смены, однако в реальности не все дети начинают учиться с утра. Уходя от негативного контекста, власти назвали такой график смещенным. Переименование не отменяет факта: в городе остаются районы с заполняемостью школ более 100%.



Ещё теснее обстановка в пригородах, где только в одной параллели может быть сразу 15 классов. «Фонтанка» разбиралась, насколько остро стоит проблема вторых смен и почему во всем винят застройщиков.



Школа заполнена на 138% В конце учебного года вопрос второй смены встал перед родителями второклассников в 412-й школе Петергофа. Им сообщили, что с сентября у всей параллели третьих классов уроки будут начинаться после полудня.

Родители связали перемену в расписании с двумя факторами. Год назад в Стрельне снесли аварийную 421-ю школу. Пока на её месте строят современное здание, учеников распределили по другим учреждениям района. Кроме того, в Петергофе разрастается новый жилой комплекс на улице Парковой. В нём есть детские сады, но нет школы. Хотя на этапе планирования у застройщика были такие планы и обещания.



«Мы считаем, что вторую смену в начальной школе организовывать категорически нельзя, так как дети и родители будут поставлены в дискриминационные условия: дети начальной школы не могут сами добираться до места учебы, большинство родителей довозит детей в школу утром по дороге на работу. Часть родителей вынуждены будут увольняться с мест работы. Часть детей вынуждена будет передвигаться до школы самостоятельно, что поставит под удар их безопасность», — написали родители в сообщении «Фонтанке».

Мамы и папы жаловались и на странице губернатора Петербурга Александра Беглова в «Вконтакте». Там они утверждали, что 412-я школа набрала детей на 30% больше, чем может разместить. А чтобы до неё добраться, ребёнку нужно преодолевать опасные перекрестки, дороги без обочин и освещения. «Вторая смена — это катастрофа, это крест на возможном перспективном будущем наших детей», — припечатала петербурженка Светлана.



По информации администрации Петродворцового района, наполняемость школ Петергофа составляет 138%, «все школы района укомплектованы со значительным превышением нормативной наполняемости». На Парковой была запланирована стройка, но инвестор не выполнил своих обещаний. В 2022 году обязательства по проекту взял на себя город, к 2023-му ожидающие родители дошли до жалоб в приемную президента.

В пресс-службе Петродворцового района заверили, что все ученики в 412-й школе будут приходить с утра, второй смены не предусмотрено. Также там добавили, что учреждение не принимало детей из снесенной школы в Стрельне. Позже об этом сказали и родителям: те уверены, что ситуация изменилась после запроса журналистов.



Ещё одна проблемная точка — ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе, где ежегодно делят места в первых классах, даже прописка не гарантирует зачисление. Речь идёт 547-й и 509-й школах. Обе рассчитаны на 845 мест и в обеих численность учеников превышает мощность вдвое. Некоторые классы учатся по так называемому смещенному графику. Так его назвали чиновники Смольного, в реальности — это обычная вторая смена.

По информации пресс-службы администрации Красносельского района, новые школы в «Балтийской жемчужине» появятся не раньше 2026 года. Измученные ожиданием родители скинулись на адвоката и обратились в суд, чтобы обязать город построить детсады и школы в ЖК. Следующее заседание назначено на 27 июня.



В Южно-приморском округе также жалуются на недоступность школ и не особенно искренне радуются строительству дома для сотрудников Росгвардии, чьи дети в приоритетном порядке зачисляются в учреждения.



«Но есть не менее сложная история. О ней не шумят сильно. Это проблема коррекционных школ. У нас только 131-ая школа поблизости. А детей, которым требуется помощь специалистов, на порядок больше. Дети, которым нужен особый подход, не обязательно слабоумные. Нередко это довольно одарённые дети, которые не укладываются в стандарты ФГОС. Художники, музыканты, спортсмены. Но им нужно, например, чаще делать перемены. Или в принципе, несколько иной подход к преподаванию», — отметила жительница Красносельского района Татьяна.



В комитете по образованию оптимистично смотрят на проблему. В этом году в Петербурге введут в эксплуатацию рекордное количество школ — 19. Это поможет разгрузить учреждения. Если на конец учебного года в городе со смещенным графиком работало 18 школ, то к сентябрю, их возможно станет меньше.

Большому пригороду — большая школа Гораздо сложнее ситуация обстоит в пригородах Всеволожского района Ленобласти. Там смещенный график — обычное явление, а вторую смену власти официально признают в шести школах в Кудорово, Девяткино и во Всеволожске.

В городе с самым большим домом России находится и школа-гигант, которая официально именуется как Кудровский центр образования № 1.

«У меня старшая дочь в прошлом году закончила ЦО №1, ходила во вторую смену с 17 года, и младшая два года ходила, 2 и 3 класс, сейчас перешли в 5, и через год снова пойдем. В классах больше 30 человек, в параллели 15 четвертых классов, в прошлом году взяли 17 первых», — рассказала «Фонтанке» жительница Кудрово Ольга.



Ольга вспоминает о запланированной, но так и не построенной застройщиком школе в микрорайоне Новый Оккервиль. «Место под нее есть, и она должна была быть готова в 2018 году, потом в 20-м, 22-м, 24-м, устали лапшу снимать от администрации», — добавила она.

В кудровской школе, как и в других учреждениях со сменным графиком, для удобства родителей меняются местами допобразование и основные уроки.



«Очень выгодно ребёнку, что в начале учебного дня он может сходить потренироваться и потом пойти в школу. У нас по каждому ребёнку выстроен индивидуальный маршрут. Дети учатся по нелинейной схеме: если родители приводят малыша к 9, то сначала идет внеурочная деятельность, потом начинаются занятия», — рассказала «Фонтанке» председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко.



К первому сентября, по словам Федоренко, введут новые школы в Кудрово и Мурино, мощностью более 1000 человек каждая.



«Мы самый быстро растущий район России. Проблема второй смены остается в связи с масштабными, быстрыми застройками в Новом Девяткино, Янино. Там происходит каждый месяц ввод новых зданий. Во Всеволожске у нас возводятся пристройки для начальных классов, там решится вопрос, а в Новом Девяткино школа в проекте на выходе и скоро будет начато строительство. Страшного в районе ничего нет.», — говорит чиновница.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

