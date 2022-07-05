Мест нет. Совсем нет! Первоклассники «Балтийской жемчужины» не влезают даже в «резиновую» школу

Родители будущих первоклассников утверждают, что их закрыли в учебном классе 547-й школы из-за отказа мухлевать с документами. Так в «Балтийской жемчужине» пытаются решить проблему дефицита мест.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





К 2023 году в ЖК «Балтийская жемчужина» будут проживать 35 тысяч человек. У когда-то любимого Смольным российско-китайского проекта уже были проблемы с инфраструктурой. На фоне стремительно растущих многоэтажек откладывали строительство поликлиники. Теперь в микрорайоне закончились места для первоклассников.



В ЖК две школы, 547-я и 509-я, обе рассчитаны на 845 мест и построены в рамках инвестиционного соглашения с ЗАО «Балтийская жемчужина». В 547-й школе учится 2 081 ребёнок. В прошлом году в учреждении ввели «сменный график», который по сути является второй сменой. Четвертые и шестые классы приходят на уроки около часа дня. Похожая ситуация сложилась и в соседней 509-й школе, в ней учатся 1 792 ребёнка.



Если раньше каждое учреждение принимало от 6 до 10 первых классов ежегодно, то к 2022 году мощности иссякли и набор сократили до трёх классов в 547-й и до шести в 509-й.



У Константина в первый класс идёт дочь. Родители подали документы в 547-ю школу. «Нам сначала пришло приглашение. Мы собрали документы и пошли оформляться. Нам говорят: это ошибка, мы вас взять не можем, у нас много льготников», — отмечает он.

При приеме в первый класс есть две категории льготников. К федеральным относятся дети сотрудников полиции, военнослужащих, ФСИН, МЧС, ФТС. Также в первую очередь в школу возьмут младших братьев и сестер учеников. По региональной льготе зачислят ребёнка педагога, работающего в школе. После льготников в школу записывают тех, кто прикреплен к ней пропиской. Все эти категории подают заявления в первую волну (до 30 июня). Во вторую волну, с 6 июля, если в учреждении остались свободные места, на них могут претендовать дети из других микрорайонов.



У жительницы «Балтийской жемчужины» Натальи не только прописка у 547-й школы, но и старший ребёнок уже в ней учится. «Мы сидели со спокойной душой и пониманием, что 100-процентно попадаем, потому что в силу закона так должно быть, в итоге пришёл отказ, — говорит она. — Мы бы пошли в любую школу, с которой рядом живём. 547-я не самая лучшая, мы её выбрали только из-за местоположения. Я, со своей стороны, буду бороться до конца. До проверки прокуратурой очередности, кого они там напринимали».

20 июня часть родителей вызвали в 547-ю школу, якобы для подачи документов. Встреча оказалась «доверительной» беседой, в которой родителей попросили подписать согласие о том, что ребёнка примут в 547-ю, но физически он будет учиться на территории 352-й школы.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Детям предоставлено место якобы в 547-й школе, хотя по факту это не так. Значит, о проблеме с нехваткой мест никто не узнает, потому что в официальном ответе мы зачислены в 547-ю», — рассказала «Фонтанке» мама первоклассника Юлия.

По её словам, когда родители отказались от неожиданного предложения, их заперли в кабинете. «Устроили цирк своего рода. Либо вы подписываете согласие, либо ждёте отказ», — говорит Юлия.



Читатель «Фонтанки»

Выйти из неловкой ситуации помогла угроза вызова полиции. Корреспонденту не удалось дозвониться до директора 547-й школы Анны Малой. В приёмной не брали трубку.



Что касается обучения в 352-й школе, то она находится в получасе ходьбы от «Балтийской жемчужины». «Нет транспортной доступности. Ребёнок должен перейти Петергофское шоссе с трамвайными путями, сесть на автобус, проехать две остановки и ещё 15 минут потом идти пешком».

В пресс-службе администрации Красносельского района подтвердили информацию о том, что первоклассников распределят по разным школам.

В первые классы 547-й школы подано 342 заявления, из них 136 человек имеют федеральные и региональные льготы на зачисление. Так же переполнена и 509-я школа.



Чтобы обеспечить места детям из близлежащих домов, будут открыты классы на базе других площадок. Три класса из 547-й школы пойдут учиться в 352-ю, три класса из 509-й отправят в 290-ю школу.

Проблема с нехваткой школ в «Балтийской жемчужине» хорошо известна местным властям, ведь активные родители не один год массово рассылают жалобы различным адресатам от Владимира Путина до блогера Ильи Варламова, устраивают пикеты и акции. По проекту планировки территории, в микрорайоне должны появиться ещё две школы. В 2018 году участки под них были выведены из договора аренды земли с ЗАО «Балтийская жемчужина». Школы планировалось строить за счет города.



«Пока этот факт не стал известен, нам отвечали, что мы должны ждать окончания инвестиционного соглашения, после чего свободные участки поступят в распоряжение города, и тогда с ними можно будет что-то делать», — рассказала жительница «Балтийской жемчужины» и член инициативной группы Ирина.

По информации пресс-службы администрации Красносельского района, новые школы в «Балтийской жемчужине» появятся не раньше 2026 года. К этому сроку планируется построить учреждение на 825 мест. К 2029 году в рамках концессионного соглашения обещают возвести образовательный комплекс, который объединит школу на 960 мест и 2 детских сада на 305 и 110 мест.



Быстрее школы появятся в другом квартале. Рядом с пересечением улиц Доблести и Маршала Захарова застройщик «Дудергофский проект» должен сдать в эксплуатацию в 2023–2024 годах две школы на 845 мест.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

