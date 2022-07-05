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    Мест нет. Совсем нет! Первоклассники «Балтийской жемчужины» не влезают даже в «резиновую» школу

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    Родители будущих первоклассников утверждают, что их закрыли в учебном классе 547-й школы из-за отказа мухлевать с документами. Так в «Балтийской жемчужине» пытаются решить проблему дефицита мест.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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    К 2023 году в ЖК «Балтийская жемчужина» будут проживать 35 тысяч человек. У когда-то любимого Смольным российско-китайского проекта уже были проблемы с инфраструктурой. На фоне стремительно растущих многоэтажек откладывали строительство поликлиники. Теперь в микрорайоне закончились места для первоклассников.

    В ЖК две школы, 547-я и 509-я, обе рассчитаны на 845 мест и построены в рамках инвестиционного соглашения с ЗАО «Балтийская жемчужина». В 547-й школе учится 2 081 ребёнок. В прошлом году в учреждении ввели «сменный график», который по сути является второй сменой. Четвертые и шестые классы приходят на уроки около часа дня. Похожая ситуация сложилась и в соседней 509-й школе, в ней учатся 1 792 ребёнка.

    Если раньше каждое учреждение принимало от 6 до 10 первых классов ежегодно, то к 2022 году мощности иссякли и набор сократили до трёх классов в 547-й и до шести в 509-й.

    У Константина в первый класс идёт дочь. Родители подали документы в 547-ю школу. «Нам сначала пришло приглашение. Мы собрали документы и пошли оформляться. Нам говорят: это ошибка, мы вас взять не можем, у нас много льготников», — отмечает он.

    При приеме в первый класс есть две категории льготников. К федеральным относятся дети сотрудников полиции, военнослужащих, ФСИН, МЧС, ФТС. Также в первую очередь в школу возьмут младших братьев и сестер учеников. По региональной льготе зачислят ребёнка педагога, работающего в школе. После льготников в школу записывают тех, кто прикреплен к ней пропиской. Все эти категории подают заявления в первую волну (до 30 июня). Во вторую волну, с 6 июля, если в учреждении остались свободные места, на них могут претендовать дети из других микрорайонов.

    У жительницы «Балтийской жемчужины» Натальи не только прописка у 547-й школы, но и старший ребёнок уже в ней учится. «Мы сидели со спокойной душой и пониманием, что 100-процентно попадаем, потому что в силу закона так должно быть, в итоге пришёл отказ, — говорит она. — Мы бы пошли в любую школу, с которой рядом живём. 547-я не самая лучшая, мы её выбрали только из-за местоположения. Я, со своей стороны, буду бороться до конца. До проверки прокуратурой очередности, кого они там напринимали».

    20 июня часть родителей вызвали в 547-ю школу, якобы для подачи документов. Встреча оказалась «доверительной» беседой, в которой родителей попросили подписать согласие о том, что ребёнка примут в 547-ю, но физически он будет учиться на территории 352-й школы.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    «Детям предоставлено место якобы в 547-й школе, хотя по факту это не так. Значит, о проблеме с нехваткой мест никто не узнает, потому что в официальном ответе мы зачислены в 547-ю», — рассказала «Фонтанке» мама первоклассника Юлия.

    По её словам, когда родители отказались от неожиданного предложения, их заперли в кабинете. «Устроили цирк своего рода. Либо вы подписываете согласие, либо ждёте отказ», — говорит Юлия.

    Читатель «Фонтанки»

    Выйти из неловкой ситуации помогла угроза вызова полиции. Корреспонденту не удалось дозвониться до директора 547-й школы Анны Малой. В приёмной не брали трубку.

    Что касается обучения в 352-й школе, то она находится в получасе ходьбы от «Балтийской жемчужины». «Нет транспортной доступности. Ребёнок должен перейти Петергофское шоссе с трамвайными путями, сесть на автобус, проехать две остановки и ещё 15 минут потом идти пешком».

    В пресс-службе администрации Красносельского района подтвердили информацию о том, что первоклассников распределят по разным школам.

    В первые классы 547-й школы подано 342 заявления, из них 136 человек имеют федеральные и региональные льготы на зачисление. Так же переполнена и 509-я школа.

    Чтобы обеспечить места детям из близлежащих домов, будут открыты классы на базе других площадок. Три класса из 547-й школы пойдут учиться в 352-ю, три класса из 509-й отправят в 290-ю школу.

    Проблема с нехваткой школ в «Балтийской жемчужине» хорошо известна местным властям, ведь активные родители не один год массово рассылают жалобы различным адресатам от Владимира Путина до блогера Ильи Варламова, устраивают пикеты и акции. По проекту планировки территории, в микрорайоне должны появиться ещё две школы. В 2018 году участки под них были выведены из договора аренды земли с ЗАО «Балтийская жемчужина». Школы планировалось строить за счет города.

    «Пока этот факт не стал известен, нам отвечали, что мы должны ждать окончания инвестиционного соглашения, после чего свободные участки поступят в распоряжение города, и тогда с ними можно будет что-то делать», — рассказала жительница «Балтийской жемчужины» и член инициативной группы Ирина.

    По информации пресс-службы администрации Красносельского района, новые школы в «Балтийской жемчужине» появятся не раньше 2026 года. К этому сроку планируется построить учреждение на 825 мест. К 2029 году в рамках концессионного соглашения обещают возвести образовательный комплекс, который объединит школу на 960 мест и 2 детских сада на 305 и 110 мест.

    Быстрее школы появятся в другом квартале. Рядом с пересечением улиц Доблести и Маршала Захарова застройщик «Дудергофский проект» должен сдать в эксплуатацию в 2023–2024 годах две школы на 845 мест.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Фото: Читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 12

    SWd05 Июл 2022 в 16:57
    Ой, никогда же такого не было. Кто бы мог подумать, что такое случится?
    +0-0
    Ифка05 Июл 2022 в 16:37
    давно предлагают запретить строить человейники, пока школу рядом не построят, но ... они теперь будут сносить памятники архитектуры лишь бы свои ужастики у нас в центре понастроить по примеру Москвы. тьфу
    +1-0
    мухомор05 Июл 2022 в 16:36
    Ха-ха
    Классическая бегловщина. Прямо для палаты мер и весов.
    Если можно что-то не делать - не делай.
    Ситуация в БЖ это только первый звоночек. За последние 2 года численность льготных увеличилась почти вдове. Самое веселье ожидается через 4-5 лет, когда из льготных категорий будет очередь.
    А про школу к 2026 году, при том что в 2022 её ещё не начали строить это конечно анекдот. При Беглове школу за 4 года простроить физически невозможно.
    +0-0
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    Комментарии
    12

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