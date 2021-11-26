Жилой дом для Росгвардии построят в Красносельском районе к 2024 году

В Красносельском районе Петербурга появится жилой комплекс на 1343 квартиры для нужд Росгвардии. Заказчиком закупки выступило ФГКУ «6 ЦЗЗ войск национальной гвардии», а генеральным подрядчиком стала СК «ЛенРусСтрой», которой предстоит построить многоэтажный жилой дом к концу 2024 года.
Будущий комплекс состоит из одиннадцати последовательно примыкающих друг другу секций переменной этажности (20–25 этажей), двух пристроенных подземных автостоянок и двух пристроенных надземных автостоянок закрытого типа. Технология строительства — кирпич-монолит, мокрая штукатурка, нижние этажи — отделка керамогранитом. Высота жилых этажей — 2,8 м.
СК «ЛенРусСтрой» 20 лет строит на Северо-Западе жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, в том числе 10 лет по государственным контрактам.
— За все эти годы мы ни разу не задержали сроков строительства и не нарушили своих обязательств. И в этот раз все работы завершим в срок и с хорошим качеством, — говорит Алексей Булдин, директор по строительству СК «ЛенРусСтрой».