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    Сделано в России: производители электроники просят правительство отсрочить новые требования

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    Некоторые российские производители электроники заявили о несостоятельности новых требований, устанавливающих обязательное использование печатных плат отечественного производства, пишет 4 сентября «Коммерсант». Эти нормы начнут действовать с начала 2024 года.

    4 сентября в Минцифры прошло совещание с участием российских производителей электроники и разработчиков компонентов. Как стало известно «Ъ», обсуждали возможности изменения текущей версии так называемой «балльной системы», которая определяет степень «отечественности» радиоэлектроники.

    Собеседник «Ъ» заявил — руководство некоторых компаний беспокоит, что с 2024 года для попадания под определение «отечественное производство» необходимо будет использовать платы, произведенные не в Китае, а в России. Их, по мнению производителей, на рынке недостаточно. А без попадания в реестр компании потеряют преимущество на госзакупках, поэтому они просят заморозить данные требования.

    Гендиректор Консорциума производителей печатных плат Владимир Семенов подтвердил, что на данный момент производители способны удовлетворить всего лишь около 10% потребностей гражданского сектора в печатных платах. Производители электроники готовы развернуть собственное производство плат, однако на это понадобится время, говорят участники рынка.

    Справка:

    Балльная система регулируется постановлением правительства под номером 719. Электроника была включена в этот документ в сентябре 2021 года.

    В соответствии с этим постановлением, продукция компании должна набирать определенное количество баллов, например, за использование компонентов российского производства, чтобы быть признанной отечественной.

    Каждый год «проходной балл» должен повышаться, чтобы стимулировать компании к дальнейшей локализации производства.

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