Эрдоган: Украина должна смягчить свою позицию

Украина должна смягчить свою позицию, чтобы получить возможность действовать вместе с Россией в рамках зерновой сделки, заявил 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение озвучил турецкий лидер на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Владимиром Путиным.



«Конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).



Напомним, президент России по итогам переговоров с турецким коллегой заявил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

