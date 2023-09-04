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    Эрдоган: Украина должна смягчить свою позицию

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    Украина должна смягчить свою позицию, чтобы получить возможность действовать вместе с Россией в рамках зерновой сделки, заявил 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение озвучил турецкий лидер на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

    «Конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

    Напомним, президент России по итогам переговоров с турецким коллегой заявил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Действие зерновой сделки, касавшейся договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, было прекращено 17 июля.

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