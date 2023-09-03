«Тушение осложнялось наличием горючих жидкостей». Что известно о мощном пожаре у нефтебазы «Ручьи»

Петербуржцы наблюдали из разных районов города черный столб дыма с утра 3 августа. Разгоревшийся в промзоне пожар спасатели одолели за два часа.
Огромный столб дыма горожане заметили в начале 12-го в районе промзоны у Пискаревского проспекта. «С проспекта Непокоренных видно пожар. Много пожарных машин ехали в ту сторону», — рассказала читательница Мария.
Дым был виден из разных частей города, в том числе и из исторического центра. В МЧС добавили, что возгорание возникло на Пискаревском проспекте, 125. Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 10.59. Ранг пожара практически сразу повысили до второго.
На Пискаревском 125 расположена нефтебаза «Ручьи». По данным СПАРК, такое юридическое лицо было ликвидировано в 2021 году.
Позже в МЧС уточнили, что пожар возник на Пискаревском, 119. Полыхает ангар, приспособленный под автосервис. Площадь пожара 800 квадратов.
«Существовала угроза распространения пожара на склад автомобильных покрышек, а также морские контейнеры, которые были приспособлены под хранение различных автозапчастей, веществ, материалов, в том числе оргтехники, — прокомментировал начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Улубиков. — Тушение осложнялось наличием горючих жидкостей: дизельное топливо, бензин. А также наличием газовых транспортных баллонов».
пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу
Локализовать пожар удалось к 13.06. К тушению привлекали 28 единиц техники и 106 человек личного состава.
Врачи осмотрели одного пострадавшего. От госпитализации он отказался.