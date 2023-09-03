«Тушение осложнялось наличием горючих жидкостей». Что известно о мощном пожаре у нефтебазы «Ручьи»

Петербуржцы наблюдали из разных районов города черный столб дыма с утра 3 августа. Разгоревшийся в промзоне пожар спасатели одолели за два часа.



Огромный столб дыма горожане заметили в начале 12-го в районе промзоны у Пискаревского проспекта. «С проспекта Непокоренных видно пожар. Много пожарных машин ехали в ту сторону», — рассказала читательница Мария.

Дым был виден из разных частей города, в том числе и из исторического центра. В МЧС добавили, что возгорание возникло на Пискаревском проспекте, 125. Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 10.59. Ранг пожара практически сразу повысили до второго.