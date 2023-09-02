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    В Петербурге после запрещённого удара в бассейне разнимали сначала детей, а потом родителей

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    Неспортивные страсти разыгрались в одном из бассейнов Петербурга в субботу, 2 сентября. В больницу увезли ребёнка, вступиться за него рвались взрослые.

    Визитом в детскую городскую больницу имени Филатова плавание закончилось для 9-летнего жителя Московского района. Первый осенний выходной он проводил в бассейне, где успел поссориться с таким же юным пловцом.

    Родители заявили, что около полудня сына ударили в пах и плечо, да так, что пришлось останавливать кровь. Конфликт вышел недетский. По информации «Фонтанки», примерно в то же время из спорткомплекса в полицию звонила женщина с жалобой на агрессивного незнакомца, готового ринуться в рукопашную с аргументом: «ваш мальчик ударил моего».

    Медики обработали пострадавшему ссадину на плече и отпустили. Госпитализация ему не потребовалась.

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