Свыше 160 человек пострадали в ходе столкновений в Тель-Авиве, есть огнестрельные ранения

Свыше 160 человек, включая 11 получивших огнестрельные ранения, пострадали в Тель-Авиве 2 сентября в ходе акций протеста с участием эритрейских беженцев. Об этом сообщает издание The Times of Israel.



По информации СМИ, полиции пришлось применять табельное оружие для разгона протестующих. Среди стражей порядка также есть пострадавшие — их 25 человек, и это не окончательная цифра.



В акцию протеста вылилось праздничное мероприятие, приуроченное к 30-летию независимости Эритреи от Эфиопии и проводимое посольством страны. Именно эритрейцы составляют абсолютное большинство из 30 тысяч африканских просителей убежища в Израиле, и многие не согласны с политикой действующего правительства Эритреи. Противники и сторонники схлестнулись в битве, в ходе которой были разгромлены витрины магазинов и припаркованные на улицах автомобили. Правоохранительные органы Израиля задержали 39 человек.

