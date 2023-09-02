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    Свыше 160 человек пострадали в ходе столкновений в Тель-Авиве, есть огнестрельные ранения

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    12 комментариев

    Свыше 160 человек, включая 11 получивших огнестрельные ранения, пострадали в Тель-Авиве 2 сентября в ходе акций протеста с участием эритрейских беженцев. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    По информации СМИ, полиции пришлось применять табельное оружие для разгона протестующих. Среди стражей порядка также есть пострадавшие — их 25 человек, и это не окончательная цифра.

    В акцию протеста вылилось праздничное мероприятие, приуроченное к 30-летию независимости Эритреи от Эфиопии и проводимое посольством страны. Именно эритрейцы составляют абсолютное большинство из 30 тысяч африканских просителей убежища в Израиле, и многие не согласны с политикой действующего правительства Эритреи. Противники и сторонники схлестнулись в битве, в ходе которой были разгромлены витрины магазинов и припаркованные на улицах автомобили. Правоохранительные органы Израиля задержали 39 человек.

    Служба скорой помощи MDA («Маген Давид Адом») обратилась к гражданам с просьбой сдавать кровь из-за ее нехватки для оказания помощи раненым. По информации СМИ, 15 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

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    ИзраильАкции протеста
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    Комментарии 12

    Гость02 Сен 2023 в 20:08
    Птичку жалко .
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