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    Попавший в реанимацию Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

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    Депутат Госдумы Сергей Сокол утром 2 сентября впервые после экстренной госпитализации в Москве выложил в своём телеграм-канале пост с фотографией из больницы. Он сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.

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    «Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание», — написал Сокол.

    Он отметил, что много работал в последние месяцы. В частности, подготовлена стратегия развития Хакасии — план действий, который будет включен в программы развития Сибири и поддержки регионов. Он уже проработан с федеральными министерствами. Планировалось ещё множество встреч. Однако сейчас депутат не может «с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост».

    «Но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы в мои личные планы. Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции», — пишет Сокол.

    Напомним, Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он провел в реанимации, затем несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа сам сообщил о выписке. 31 августа он провел несколько рабочих встреч в Москве, а вечером почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Он отмечает, что хакасские медики предупреждали его о последствиях, но он не мог остановить работу.

    «Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — объясняет депутат.

    Он сообщил, что, как только встанет на ноги, по-прежнему будет работать в Хакасии и возглавлять региональное отделение «Единой России».

    «Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику», — добавил Сокол.

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