Попавший в реанимацию Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол утром 2 сентября впервые после экстренной госпитализации в Москве выложил в своём телеграм-канале пост с фотографией из больницы. Он сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.



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«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание», — написал Сокол.



Он отметил, что много работал в последние месяцы. В частности, подготовлена стратегия развития Хакасии — план действий, который будет включен в программы развития Сибири и поддержки регионов. Он уже проработан с федеральными министерствами. Планировалось ещё множество встреч. Однако сейчас депутат не может «с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост».



«Но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы в мои личные планы. Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции», — пишет Сокол.



Напомним, Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он провел в реанимации, затем несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа сам сообщил о выписке. 31 августа он провел несколько рабочих встреч в Москве, а вечером почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Он отмечает, что хакасские медики предупреждали его о последствиях, но он не мог остановить работу.

«Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — объясняет депутат.

