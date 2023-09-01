Кандидат в губернаторы Хакасии Сокол в тяжёлом состоянии в реанимации

Соратники госпитализированного депутата Госдумы и кандидата в губернаторы Хакасии Сергея Сокола навестили его в больнице ночью 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».



Сокол находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у него обострение после перенесённого ранее перитонита.

