Кандидат в губернаторы Хакасии Сокол в тяжёлом состоянии в реанимации

Соратники госпитализированного депутата Госдумы и кандидата в губернаторы Хакасии Сергея Сокола навестили его в больнице ночью 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Сокол находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у него обострение после перенесённого ранее перитонита.
«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», — рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он провел в реанимации, затем несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа сам сообщил о выписке. 31 августа он провел несколько рабочих встреч в Москве, а вечером почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали.