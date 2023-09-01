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    Кандидат в губернаторы Хакасии Сокол в тяжёлом состоянии в реанимации

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    37 комментариев

    Соратники госпитализированного депутата Госдумы и кандидата в губернаторы Хакасии Сергея Сокола навестили его в больнице ночью 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

    Сокол находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у него обострение после перенесённого ранее перитонита.

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    «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», — рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля из-за перитонита. Его экстренно прооперировали. Около недели он провел в реанимации, затем несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа сам сообщил о выписке. 31 августа он провел несколько рабочих встреч в Москве, а вечером почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали.

    Фото: сайт «Единой России»

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    Комментарии 37

    Гость01 Сен 2023 в 13:15
    Вперед ! Ад заждался.
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