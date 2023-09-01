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    Миллиардер Андрей Мельниченко назвал западные санкции «оружием массового поражения»

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    Самый богатый человек России (по версии Forbes) миллиардер Андрей Мельниченко назвал западные санкции «оружием массового поражения», пишет 1 сентября Financial Times.

    Свою точку зрения Мельниченко объяснил тем, что санкции причиняют вред миллионам людей, не имеющим отношения к конфликту на Украине. Напомним, сам миллиардер попал под санкции Запада в прошлом году.

    Состояние основателя «Еврохима» и СУЭК оценивается в $25,2 млрд. Последние 14 лет Мельниченко живет в Швейцарии. В интервью FT он сравнил санкции с ядерной бомбардировкой Хиросимы — в том смысле, что удар США по Японии в августе 1945 года не был важен с военной точки зрения, а страдания гражданского населения оказались огромными. «Это точно то же самое», — заявил Мельниченко.

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    Андрей Мельниченко
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