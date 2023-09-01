Самый богатый человек России (по версии Forbes) миллиардер Андрей Мельниченко назвал западные санкции «оружием массового поражения», пишет 1 сентября Financial Times.



Свою точку зрения Мельниченко объяснил тем, что санкции причиняют вред миллионам людей, не имеющим отношения к конфликту на Украине. Напомним, сам миллиардер попал под санкции Запада в прошлом году.



Состояние основателя «Еврохима» и СУЭК оценивается в $25,2 млрд. Последние 14 лет Мельниченко живет в Швейцарии. В интервью FT он сравнил санкции с ядерной бомбардировкой Хиросимы — в том смысле, что удар США по Японии в августе 1945 года не был важен с военной точки зрения, а страдания гражданского населения оказались огромными. «Это точно то же самое», — заявил Мельниченко.

