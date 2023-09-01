Ледяные дожди и гололед. Синоптики обещают России «бракованную» зиму и раннюю весну

Осень только началась, но уже пора подумать о зиме, напоминают синоптики. Долгосрочный прогноз не обещает ничего хорошего. Зима
Синоптик объяснил, что именно он называет «бракованной зимой». Как считает Тишковец, декабрь окажется теплее нормы на 1–2 градуса, январь — на 3–4 градуса, февраль — на 4–5 градусов. А финал сезона будет еще и довольно снежным –на
Во всем виноват феномен Эль-Ниньо — «Фонтанка» предупреждала о неприятностях, которые он способен принести. Потепление поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана для Петербурга, например, обернется этой зимой ледяным дождем, гололедом и затяжными оттепелями.