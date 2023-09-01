Ледяные дожди и гололед. Синоптики обещают России «бракованную» зиму и раннюю весну

Осень только началась, но уже пора подумать о зиме, напоминают синоптики. Долгосрочный прогноз не обещает ничего хорошего. Зима 2023/2024 будет «с браком», сообщает 1 сентября РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



Синоптик объяснил, что именно он называет «бракованной зимой». Как считает Тишковец, декабрь окажется теплее нормы на 1–2 градуса, январь — на 3–4 градуса, февраль — на 4–5 градусов. А финал сезона будет еще и довольно снежным –на 20–40% больше обычного.



Во всем виноват феномен Эль-Ниньо — «Фонтанка» предупреждала о неприятностях, которые он способен принести. Потепление поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана для Петербурга, например, обернется этой зимой ледяным дождем, гололедом и затяжными оттепелями.

