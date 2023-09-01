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    Пронзительные кадры с пожара в Севастополе. Грустного рыжего кота вернули хозяйке

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    1 комментарий
    Фото: МЧС России
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    Севастопольские пожарные поделились пронзительными кадрами спасения людей и котика из загоревшегося многоквартирного дома. Грустные глаза спасенного рыжего способны разбить не одно сердце.

    МЧС России

    В 8:21 1 сентября в экстренные службы Севастополя поступила информация о пожаре в многоквартирном доме. Горела квартира на седьмом этаже, рассказали в пресс-службе МЧС Севастополя. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 13 человек, восьмерых эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. А в одной из задымленных квартир нашли рыжего кота. Огнеборцы вынесли его из дома и, аккуратно отцепив от формы спасителя, невредимым передали хозяйке.

    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
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    В пожаре пострадали три человека, их госпитализировали. Погибших нет. В 9:32 возгорание полностью потушили. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

    Фото: МЧС России

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    СевастопольПожар
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    Комментарии 1

    Гость01 Сен 2023 в 20:13
    Котя хозяйкин.
    +1−0
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