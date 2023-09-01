Пронзительные кадры с пожара в Севастополе. Грустного рыжего кота вернули хозяйке

Севастопольские пожарные поделились пронзительными кадрами спасения людей и котика из загоревшегося многоквартирного дома. Грустные глаза спасенного рыжего способны разбить не одно сердце.
МЧС России
В 8:21 1 сентября в экстренные службы Севастополя поступила информация о пожаре в многоквартирном доме. Горела квартира на седьмом этаже, рассказали в пресс-службе МЧС Севастополя. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 13 человек, восьмерых эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. А в одной из задымленных квартир нашли рыжего кота. Огнеборцы вынесли его из дома и, аккуратно отцепив от формы спасителя, невредимым передали хозяйке.
В пожаре пострадали три человека, их госпитализировали. Погибших нет. В 9:32 возгорание полностью потушили. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.