Новак: Россия сократит поставки нефти

Россия на следующей неделе объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал вице-премьер Александр Новак президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

У РФ есть договоренность со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российский нефти на внешние рынки.



«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — сказал Новак главе государства.



По его словам, Россия сокращает поставки нефти по сравнению со средними значениями этого показателя в мае — июне 2023 года.





