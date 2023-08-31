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    Новак: Россия сократит поставки нефти

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    Россия на следующей неделе объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал вице-премьер Александр Новак президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

    У РФ есть договоренность со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российский нефти на внешние рынки.

    «Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — сказал Новак главе государства.

    По его словам, Россия сокращает поставки нефти по сравнению со средними значениями этого показателя в мае — июне 2023 года.



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    НефтьАлександр НовакОПЕК
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