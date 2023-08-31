Китайцы в Петербурге начали предлагать смартфон за эссе

Генеральное консульство Китая в Петербурге и Общество российско-китайской дружбы обещают петербуржцам смартфоны и смарт-часы за короткое эссе на тему «Я и мой Китай».
Как говорится https://t.me/chnspb/4619 в заявлении в канале генконсульства от 31 августа, это конкурс по случаю 74-й годовщины образования КНР.
«Содержание эссе может включать ваше отношение к достижениям Китая в экономике, обществе, культуре, образовании, науке и технике, описывать результаты сотрудничества Китая и России в различных областях, приводить примеры из истории дружбы народов наших стран, а также между отдельными людьми, выражать желание быть проводником китайско-российской дружбы», — сообщается в описании.
Все работы должны быть близки к заявленной тематике и быть «яркими по содержанию». Объем — от 800 знаков для средних и младших школьников и от 2000 — для студентов вузов и взрослых
«Эссе не должно содержать в себе пропаганды насилия, культов и другого нежелательного содержания, не должно наносить ущерб национальному имиджу Китая и России, не должно быть плагиатом», — предупреждают организаторы.
Предполагается, что конкурс нацелен на учащихся школ и вузов, российских сотрудников учреждений, финансируемых из Китая, а также жителей северо-западной части России. Результаты объявят 16 октября.