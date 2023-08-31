Китайцы в Петербурге начали предлагать смартфон за эссе

Генеральное консульство Китая в Петербурге и Общество российско-китайской дружбы обещают петербуржцам смартфоны и смарт-часы за короткое эссе на тему «Я и мой Китай».



Как говорится https://t.me/chnspb/4619 в заявлении в канале генконсульства от 31 августа, это конкурс по случаю 74-й годовщины образования КНР.

«Содержание эссе может включать ваше отношение к достижениям Китая в экономике, обществе, культуре, образовании, науке и технике, описывать результаты сотрудничества Китая и России в различных областях, приводить примеры из истории дружбы народов наших стран, а также между отдельными людьми, выражать желание быть проводником китайско-российской дружбы», — сообщается в описании.