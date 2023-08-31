В Петербурге спасли женщину с зубными протезами в легких

В Санкт-Петербурге сотрудники НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе спасли 60-летнюю женщину, у которой в бронхи попал зубной протез. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациентка несколько месяцев жаловалась на тупую боль в груди. Она вызвала скорую помощь, когда состояние ухудшилось, и оказалась в больнице. За две недели до этого в одном из региональных стационаров женщине провели дренирование и промывание плевральной полости — удалили около литра гноя.



Уже в НИИ имени Джанелидзе при помощи рентгена и компьютерной томографии нашли в промежуточном бронхе инородное тело. «Примерно год назад женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что протез потеряла», — говорится в сообщении медучреждения.

