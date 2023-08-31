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    В Петербурге спасли женщину с зубными протезами в легких

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    В Санкт-Петербурге сотрудники НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе спасли 60-летнюю женщину, у которой в бронхи попал зубной протез. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила пресс-служба медучреждения.

    Пациентка несколько месяцев жаловалась на тупую боль в груди. Она вызвала скорую помощь, когда состояние ухудшилось, и оказалась в больнице. За две недели до этого в одном из региональных стационаров женщине провели дренирование и промывание плевральной полости — удалили около литра гноя.

    Уже в НИИ имени Джанелидзе при помощи рентгена и компьютерной томографии нашли в промежуточном бронхе инородное тело. «Примерно год назад женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что протез потеряла», — говорится в сообщении медучреждения.

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    Нахождение инородного предмета в легких вызвало гнойное воспаление. Также образовался свищ, через который начала распространяться инфекция из легкого в плевральную полость. «Операция прошла успешно, был извлечен зубной протез, длиной около 1,5 см», — добавили в больнице.

    Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и проходит лечение в профильном городском стационаре.

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