Клеща в Петербурге можно подцепить прямо у метро. Будьте бдительны

Сезон клещей продолжается. Иксодового самца заметил фотограф Антон Кубышкин у метро «Удельная» на севере Петербурга. Заражен он или нет, узнать не удалось.
«Размер иксодового взрослого самца должен быть примерно 2,5–3,5 мм, но мне показалось, он был ещё мельче», — рассказывает фотограф 31 августа в сообществе «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте».
Напомним, в начале августа в Петербурге пытались спасти молодого хоккеиста, который заразился клещевым энцефалитом. Клещ напал на него во время кросса в лесу. Спустя некоторое время молодому человеку стало очень плохо. Он умер.
Что делать, если укусил клещ
- Постарайтесь извлечь насекомое. Важно не надавливать на его брюшко, чтобы его слюна не попала в кровоток.
- Отвезите клеща в лабораторию. Если он окажется зараженным, врач назначит лечение.
- Если клеща сохранить не удалось, запомните дату укуса и следите за своим самочувствием. К врачу нужно срочно обращаться, если будет головная боль, повышение температуры, высыпания на коже, слабость, боль.