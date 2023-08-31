Клеща в Петербурге можно подцепить прямо у метро. Будьте бдительны

Сезон клещей продолжается. Иксодового самца заметил фотограф Антон Кубышкин у метро «Удельная» на севере Петербурга. Заражен он или нет, узнать не удалось.



«Размер иксодового взрослого самца должен быть примерно 2,5–3,5 мм, но мне показалось, он был ещё мельче», — рассказывает фотограф 31 августа в сообществе «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте».

