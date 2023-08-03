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    Молодого хоккеиста, умершего после укуса клеща, пытались спасти в Петербурге

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    Игрока молодежной команды по хоккею с мячом кемеровского «Кузбасса» Евгения Хвалько, умершего от осложнений, вызванных клещевым энцефалитом, пытались спасти петербургские врачи, но безуспешно. Подробности 3 августа изданию E1.RU рассказал один из участников свердловского сообщества бенди.

    По словам собеседника, Хвалько был укушен в родном Краснотурьинске, где отдыхал в межсезонье. Клещ напал на него во время кросса по лесу. Молодому человеку спустя некоторое время стало очень плохо. Его перевезли на лечение в Петербург, однако спасти спортсмена не удалось. Он ушел из жизни 2 августа.

    Молодой спортсмен был сыном полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего. Ему было всего 17 лет. В апреле вместе с молодежным «Кузбассом» Хвалько-младший стал чемпионом России среди юниоров.

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