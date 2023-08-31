В Крыму 14-летний подросток умер в больнице от отравления

Подросток в Крыму скончался в больнице, где его лечили от отравления. Проверку обстоятельств случившегося проводит Белогороский межрайонный следственный отдел, сообщает 31 августа Следственный комитет Крыма и Севастополя.



По предварительной информации, 14-летний мальчик 19 августа поступил в больницу посёлка Нижнегорский с отравлением неизвестным веществом. 29 августа его состояние резко ухудшилось и он скончался.



В медицинском учреждении работают следователи, которые осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию и назначили экспертизы.