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    В Крыму 14-летний подросток умер в больнице от отравления

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    Подросток в Крыму скончался в больнице, где его лечили от отравления. Проверку обстоятельств случившегося проводит Белогороский межрайонный следственный отдел, сообщает 31 августа Следственный комитет Крыма и Севастополя.

    По предварительной информации, 14-летний мальчик 19 августа поступил в больницу посёлка Нижнегорский с отравлением неизвестным веществом. 29 августа его состояние резко ухудшилось и он скончался.

    В медицинском учреждении работают следователи, которые осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию и назначили экспертизы.

    В прокуратуре Крыма отметили, что ни погибший ребёнок, ни его родители не состояли на профилактических учётах в правоохранительных органах.

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