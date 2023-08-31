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    О закрытом прощании сообщают в Мытищах. Журналистам сказали, что покойный — Дмитрий «Вагнер» Уткин

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    В подмосковных Мытищах прощаются, предположительно, с Дмитрием «Вагнером» Уткиным. Об этом 31 августа сообщает MSK1, чьи корреспонденты находятся на Мытищинском мемориальном кладбище.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Трое мужчин, которое приехали на похороны, в разговоре с журналистом подтвердили, что сегодня простятся с командиром ЧВК «Вагнер». К храму, куда занесли черный гроб с покойным, начинают стекаться люди. Мемориальное кладбище оцеплено силовиками.

    MSK1.RU

    Дмитрий Уткин значился в опубликованном Росавиацией списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер». Человек непубличный, вся информация о нем противоречива и не подтверждена официально. Все, что известно, читайте в материале «Фонтанки».

    С бизнесменом Евгением Пригожиным тоже простились тайно. Он похоронен на Пороховском кладбище рядом со своим отцом.

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