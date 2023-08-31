Беспилотник перехвачен на подлёте к Москве

Утром 31 августа в Воскресенском районе Московской области силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший по направлению к столице. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он.
В Минобороны позже добавили, что «пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа».
В московских аэропортах, как уже сообщалось, задержаны десятки рейсов.
Напомним, прошлой ночью беспилотники атаковали сразу семь регионов России, в том числе Псков.